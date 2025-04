Com Raphinha decisivo, Barcelona arranca empate da Inter pela semi da Champions

Barcelona e Inter de Milão protagonizaram um verdadeiro espetáculo de futebol nesta quarta-feira. As equipes empataram em 3 a 3 o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, no estádio Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. Em jogo que contou com grande atuação de Raphinha, Yamal, Ferran Torres e Sommer (contra) marcaram para os mandantes. Thuram e Dumfries (2) balançaram as redes para os italianos.

A equipe visitante começou melhor e abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com direito a gol relâmpago, mas o Barça conseguiu se recuperar e deixou tudo igual antes do intervalo. Na etapa final, a Inter voltou à frente do placar, mas os espanhóis conseguiram o empate novamente.

Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, no San Siro, em Milão, na Itália, às 16h (de Brasília). Um novo empate leva a decisão para a prorrogação e, caso a igualdade permaneça no placar, o finalista será definido nos pênaltis.