A nova geografia do futebol: Nordeste terá recorde de clubes no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terá em 2025 o maior número de clubes nordestinos da história do formato dos pontos corridos.

O que aconteceu

Serão cinco representantes do Nordeste na primeira divisão no ano que vem: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória. Até então, o número máximo era de quatro em uma mesma edição do campeonato, que passou a ser disputado em pontos corridos em 2003.

Os três times nordestinos que disputaram a elite nacional em 2024 permanecerão. O Fortaleza já está garantido na Libertadores, o Bahia integra o G8 e briga pela classificação ao torneio continental, enquanto o Vitória escapou matematicamente do risco do rebaixamento com os resultados do último final de semana.