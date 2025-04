Alvarez & Marsal rescinde contrato com o Corinthians após nove meses

Fred Luz nunca exerceu, de fato, o papel de um CEO, por não receber autonomia da diretoria. Em novembro, as partes alteraram o acordo e, mesmo sem oficializar a partida do executivo, o modelo de consultoria mudou.

Com o fim da 'era Fred Luz', André Lavieri, diretor de 'sportainment', se tornou o principal contato da A&M dentro do Corinthians. O profissional participava do dia a dia operacional das finanças e reportava diretamente a Pedro Silveira.

Lavieri contribuiu no fechamento do balanço financeiro de 2024, que foi reprovado pelo Conselho Deliberativo do Timão na última segunda-feira. No entanto, o executivo sequer pôde participar da reunião com o pleito para apresentar os números.

Em nota, o Corinthians informou que a rescisão aconteceu em "comum acordo". O clube disse que conta com uma "equipe financeira qualificada" para dar continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido.

Lei a nota do Corinthians na íntegra

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em comum acordo e no contexto de uma reestruturação interna com foco na otimização de custos, encerrou a parceria com a consultoria Alvarez & Marsal.