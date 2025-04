Palmeiras marca no fim, vence o Grêmio e mantém liderança do Brasileiro sub-20

O Palmeiras manteve a liderança do Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira, o Verdão visitou o Grêmio e venceu por 2 a 1, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), com direito a gol nos minutos finais. O duelo foi válido pela oitava rodada do torneio.

Com o resultado, o time alviverde foi a 17 pontos e se isolou na liderança do torneio, com um ponto a mais que o vice-líder Athletico-PR. O Grêmio, por sua vez, figura na 15ª colocação, com nove unidades.