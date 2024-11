Perdão de Hulk e paz nas ruas marcam Atlético x Botafogo antes da final

"Está tudo ótimo. Galera curtindo junto, bebendo junto. Paz total", disse um botafoguense que estava num grupo com torcedores das duas equipes na Fan Zone oficial da Conmebol.

A polícia local também cumpriu seu papel sem excessos ou agressividade. A situação era motivo de preocupação por causa da onda de revolta de argentinos, uruguaios e demais latinos com o tratamento dado pelos policiais brasileiros em jogos em território tupiniquim.

Os argentinos também interagiram nas festas. Era comum vê-los nas regiões de Puerto Madero brincando com os brasileiros e escolhendo suas preferências para quem torcer na final.

"Nós temos um amigo botafoguense. Estamos aqui para isso, torcendo para o Botafogo", disse o argentino Bryan, torcedor do Boca Juniors.

Hulk: 'Está perdoado'

O ambiente tranquilo seguiu para dentro de campo com o perdão de Hulk a Luiz Henrique. O experiente atacante do Atlético-MG aceitou o pedido de desculpas do jogador do Botafogo após a troca de farpas em Belo Horizonte.