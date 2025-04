Santos tenta com Cléber Xavier sucesso de Ancelotti, Mourinho e Hansi Flick

Hansi Flick é um caso ainda maior. Assistente técnico de Joachim Low na campanha do título mundial da Alemanha, na Copa do Mundo do Brasil, representava o olhar tático daquela seleção que nos goleou por 7 a 1. Saiu da Alemanha depois do Mundial de 2018, foi contratado como assistente de Nico Kovac, no Bayern, e assumiu interinamente logo depois de uma goleada sofrida pelo time bávaro para o Eintracht Frankfurt, por 5 a 1, em novembro de 2019.

Enquanto a imprensa alemã especulava a contratação de Arsene Wenger,

Flick foi ficando, ganhando, ficando, ganhando. Acabou campeão da Champions League daquela mesma temporada, em agosto de 2020, em Lisboa, ao vencer o Paris Saint-Germain, de Neymar.

Carlo Ancelotti, possível futuro técnico da seleção, era auxiliar técnico de Arrigo Sacchi na final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Brasil 0 x 0 Itália. Vice-campeão mundial como assistente, assumiu o Parma, a Juventus, o Milan e se tornou o mais vencedor técnico da história da Champions League, com cinco troféus, três pelo Real Madrid, dois como comandante milanista.

Há exemplos contrários, como Flávio Murtosa, no Palmeiras, de 2002, ou Domenec Torrent, ex-Guardiola, fracasso no Flamengo de 2020. Mas Flick, Arteta, Mourinho e Ancelotti avalizam que um grande assistente pode se tornar um treinador super vencedor.

Auguri, Cléber Xavier!