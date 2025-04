Saiba quem são os jogadores do elenco atual do Corinthians que já foram treinados por Dorival Júnior

Antes da Seleção Brasileira, Dorival acumulou passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, dentre eles Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil (ambos em 2022). Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.

Já regularizado no BID da CBF, o treinador pode estrear no comando técnico do Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.