São Paulo: joia da base vê companheiros 'furarem fila' e ainda busca 1° gol

Tudo faz parte de um processo para Zubeldía. O treinador, antes criticado por não usar a base, lançou as joias em um momento de dificuldade, onde não conta com as estrelas Lucas, Oscar e Calleri, todos lesionados.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Dentro da equipe estão os jogadores jovens. William [Gomes] fez o primeiro gol nesse processo, Lucas Ferreira fez seu primeiro gol nesse processo, Ryan fez gol nesse processo. Acho que falta o Alves e estaria bom. O que sempre disse é que tem que ter calma para saber colocá-los. Pôr jovens não é jogá-los no campo, tem que ter planejamento. Na pré-temporada em Orlando sempre disse que promover jovens é uma planificação.

Luis Zubeldía

O jogador faz parte do momento de invencibilidade do São Paulo. Desde que Alves passou a ser utilizado, o Tricolor tem três vitórias e seis empates — ele só não participou dos jogos contra Ceará e Talleres.

Alves tem mais uma chance de "quebrar o gelo" hoje. No Morumbis, o meio-campista deve ser titular do São Paulo no jogo contra o Náutico, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.