Mascote Galo Doido leva dura da PM na Argentina: 'comportamento inadequado'

Mascote do Atlético-MG, o "Galo Doido" levou uma dura da Polícia Militar da Argentina por "comportamento inadequado". Ele fazia brincadeiras no mercado popular de San Telmo, em Buenos Aires, e as atitudes incomodaram os policiais.

O que aconteceu

Segundo relatos, o Galo Doido pulava nas mesas e cadeiras do local. A característica agitada faz parte da personalidade da mascote nos jogos e eventos do Atlético-MG.

O "boneco" foi colocado na parede e um policial colocou o dedo em riste em sua máscara. Torcedores do Atlético-MG tentaram apartar e defendê-lo, mas foram afastados pela PM.