Calendário e viagens desafiam Palmeiras a ter força máxima enquanto disputa três competições

O calendário do futebol brasileiro é um dos alvos de críticas do técnico Abel Ferreira que, neste ano, comanda o Palmeiras em cinco competições diferentes. Antes do primeiro semestre, o Verdão já sentiu o peso com sequência de viagens e lesões e sofre para ter o elenco 100% à disposição.

Depois de deixar o Paulista para trás, com o vice-campeonato, o Verdão disputa três torneios de forma simultânea e ainda aguarda os meses de junho e julho para disputa do Mundial de Clubes. Depois de sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Palmeiras se prepara para estrear na Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Ceará, em jogo de ida da terceira rodada da competição. A bola rola na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). Antes desse compromisso, o time de Abel Ferreira perdeu do Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. Depois do duelo, o treinador falou sobre o uso do elenco e citou os lesionados.