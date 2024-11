Hulk põe trégua em rusga com Luiz Henrique antes da final: 'Está perdoado'

O clima entre Botafogo e Atlético esquentou depois do último jogo entre eles, válido pelo Brasileirão. No último dia 20, os times empataram sem gols, em Minas Gerais, em partida marcada por confusão no final.

Hulk ficou enfurecido com a postura de Luiz Henrique no duelo e deu uma "carteirada" no jovem. O atleticano teve sua conversa com Artur Jorge, técnico do Botafogo, flagrada pela transmissão da Globo, e depois fez cobranças ao jogador que vem sendo convocado pela seleção.

O Luiz Henrique falou para o nosso goleiro: 'o seu time é uma merda'. Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção, ele acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma, ele falou no intervalo do jogo. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba.

Hulk, a Artur Jorge

