Briga na torcida do Corinthians termina com mascote fugindo de jogadores

Jogadores reservas do Corinthians se dirigiram ao setor aonde acontecia a briga para tentar conversar com os policiais e pedir mais calma nas ações.

O mascote do Criciúma entrou em campo para provocar e fez graça em frente à torcida do Corinthians, deitando em uma maca e simulando contusão no campo.

Jogadores do Corinthians saíram correndo atrás do mascote, que fugiu em direção ao túnel que leva aos vestiários do Heriberto Hülse.

O árbitro Anderson Daronco expulsou o mascote do Criciúma, assim como um gandula e um fotógrafo do clube catarinense.

O intervalo durou mais de 20 minutos por conta da confusão. Os titulares que estavam nos vestiários só ficaram sabendo da confusão assim que retornaram a campo.