G-8: Título do Botafogo abre nova vaga para a Libertadores no Brasileirão

O título do Botafogo na Copa Libertadores abriu mais uma vaga para a próxima edição do torneio continental através do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Brasileirão agora terá G-8. Anteriormente, o título do Flamengo na Copa do Brasil já havia transformado o G-6 em G-7.

O Bota é o líder do Brasileirão e já tinha vaga garantida para a Libertadores 2025. Porém, com o título, irá à próxima edição como campeão do torneio continental, e não pela competição nacional.