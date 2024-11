Sem Pedro e Gabigol, Flamengo dá férias a Carlinhos e tem urgência em 2025

O Flamengo terá um problema importante no ataque para 2025. Sem Pedro nos primeiros meses do ano, o rubro-negro vai ao mercado com urgência por um centroavante titular, mas pode também ter de buscar um reserva. Com Carlinhos entregue ao time alternativo que vai disputar o Campeonato Carioca, o setor pode dar dores de cabeça a Filipe Luís.

Carlinhos sem moral

Sem Tite, Carlinhos nunca mais voltou a jogar. Ele chegou a se tornar a segunda opção do ataque ainda no antigo comando, atrás de Bruno Henrique e à frente de Gabigol. O ex-treinador elogiava a presença de área e o poder de decisão para explicar a escolha. Mesmo assim, os rendimentos nos treinamentos não eram de grande destaque. Por isso, o camisa 27 seguiu sendo improvisado.

Quando Filipe chegou, Gabriel assumiu imediatamente a posição. Bruno Henrique e até Gonzalo Plata improvisados vieram em seguida e o ex-Nova Iguaçu foi sequer cogitado. Uma lesão que o deixou um mês fora também atrapalhou esse processo.