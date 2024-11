Jogadores envolvidos na briga em Corinthians x Flamengo têm pena convertida

Os clubes também foram multados. O Flamengo em R$ 8 mil (rixa e atraso) e o Corinthians em R$ 13 mil (rixa, atraso e pela conduta de Fabinho).

A partida aconteceu na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com Alcaraz, meia do Flamengo, e os atletas do Corinthians Yuri Alberto e Cacá, além do auxiliar Emiliano Díaz expulsos.

A Procuradoria enquadrou os clubes por tumulto generalizado e atraso, além de denunciar o Corinthians pela ação dos gandulas no atraso da reposição de bolas. Soldado foi cotado na súmula e acabou denunciado por desrespeitar a arbitragem no intervalo da partida.