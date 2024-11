Restaurante ganhou Maradona com bife de chorizo, virou museu e atraiu Messi

Um suculento bife de chorizo assado ao ponto e acompanhado de "papas fritas". Foi com essa combinação que, no início da década de 90, o "La Brigada", no bairro de San Telmo, em Buenos Aires (ARG), ganhou o paladar e o coração de ninguém menos que Diego Maradona, a lenda argentina.

A predileção do craque pelo local ganhou fama ao longo do tempo e, além de virar ponto turístico, atraiu outros astros, como Lionel Messi, o tenista Novak Djokovic, o jogador de basquete Manu Ginóbili, o técnico do Atlético-MG, Diego Milito, entre outros.