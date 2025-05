São Paulo se reapresenta e inicia preparação para o duelo contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores

O São Paulo se reapresentou, na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, e iniciou sua preparação para o duelo contra o Alianza Lima-PER, pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida acontece nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

Os jogadores que atuaram por mais tempo no empate diante do Fortaleza (0 a 0), na última sexta-feira, no Morumbis, concluíram o cronograma de recuperação, com atividades mais leves na parte interna e no gramado.

O restante do elenco participou de um coletivo sob o comando do treinador Luis Zubeldía. A atividade começou em espaço reduzido e avançou para toda a extensão do gramado. Os atletas do sub-20 foram chamados para completar o exercício.