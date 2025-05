Com Renato Paiva, Botafogo segue sem vencer ou marcar fora de casa

? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/D2kmF5BeuX

Até o momento, o Fogão disputou seis partidas longe de sua casa com o português como treinador, e foi derrotado em cinco oportunidades. O melhor resultado que o time obteve foi diante do Palmeiras, pela estreia no Brasileirão, quando empatou por 0 a 0 no Allianz Parque.

Com um aproveitamento de somente 16.7%, todas as derrotas do clube no período tiveram um placar de 1 a 0 para o mandante. As equipes que triunfaram sobre o Alvinegro foram: Universidad de Chile, RB Bragantino, Atlético-MG, Estudiantes e Bahia.