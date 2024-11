Estudantes viram anfitriões em Buenos Aires com ArgenFogo e Galo Hermano

Galo Hermano existe desde 2022

A Galo Hermano, por exemplo, surgiu em 2022 como mais um "consulado", que é como o clube classifica os coletivos de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. No começo, poucos conheciam, mas atualmente há 110 integrantes somente entre os que moram em Buenos Aires.

"No início foi difícil porque não tinha tanta gente. As pessoas não sabiam que tinha, e aí começamos a fazer propaganda boca a boca, na faculdade, no Instagram, e participávamos de lives do Galo para falar. E aí, do ano passado para cá, aumentou muito porque o Galo veio jogar aqui, muito atleticano descobriu e o pessoal cresceu", explica Thalles Ferraz, fundador do consulado.

A classificação para a final da Libertadores gerou uma mudança total na rotina da Galo Hermano. Após receberam diversas mensagens pedindo dicas e orientações, o consulado criou grupos de WhatsApp com centenas de atleticanos que estarão em Buenos Aires para a decisão.

Tem sido uma loucura! É difícil conciliar com a faculdade. Aqui, 95% do pessoal é estudante de medicina, mas tem que conciliar. Eu tive que montar uma equipe, porque cresceu muito com o Galo na final.

Thalles Ferraz, fundador da Galo Hermano

