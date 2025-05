Carrasco do Inter: veja números de Yuri Alberto pelo Corinthians contra seu ex-clube

Yuri Alberto brilhou mais uma vez diante de seu ex-clube e comandou a vitória do Corinthians por 4 a 2 sobre o Internacional, no último sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou três vezes na Neo Química Arena e foi o grande destaque da partida, que marcou a estreia de Dorival Júnior na casa corintiana e na competição nacional.

Com os três gols, Yuri ampliou sua ótima média contra o Colorado desde que chegou ao Corinthians. Em cinco jogos disputados diante do Inter com a camisa alvinegra, ele marcou seis vezes. Isso representa um gol a cada 75 minutos em campo contra o time gaúcho.

De acordo com o Sofascore, o camisa 9 converteu cinco das seis grandes chances que teve nesses jogos, número que equivale a 83% de eficiência.