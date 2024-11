Invasão da torcida e lágrimas: Buenos Aires explode com vitória do Botafogo

Muitos torcedores não conseguiram conter o choro e se debulharam em lágrimas, principalmente após o terceiro gol, marcado por Adryelson, o herói improvável:

"Eu falei que o Adryelson ia entrar e fazer o gol. Eu falei!", bradava um torcedor em cima da mesa.

Outros se ajoelhavam e agradeciam aos céus, caso de Lucas Jazbik, que foi à missa no Cristo Redentor no dia anterior, no Rio de Janeiro: "Eu estava na missa ontem no Cristo e cheguei hoje em Buenos Aires. Quem esteve lá sentiu uma energia positiva. Só quem foi sentiu o que aconteceu".

Nem mesmo o chope custando 6 mil pesos (cerca de R$ 34,50) fez os alvinegros economizarem nos festejos. Diversos copos foram atirados para o alto após os gols.

Provocação ao Atlético-MG

Para a noite ficar completa para os botafoguenses, o Atlético-MG — adversário da final da Libertadores — foi derrotado pelo Juventude por 3 a 2.