Voos atrasam e torcidas de Atlético e Botafogo vivem caos rumo à Argentina

Há também muitos relatos de voos cancelados saindo de Guarulhos (SP). Alguns atrasos passam de oito horas.

"Ficamos mais de duas horas lá dentro do avião esperando e voltaram pra Montevidéu (URU). Perdemos toda a programação do dia. Um voo que era para chegar às 15h em Montevidéu, chegou às 18h30. Deram um copo d'água depois de insistirmos muito. Zero assistência no avião e muito menos quando chegamos ao aeroporto", declarou um botafoguense que está no grupo de torcedores que irão para a final.

Advogados que estão em viagem para Buenos Aires já cogitam ações. Eles têm se oferecido para defender os torcedores nos processos.

O UOL entrou em contato com a Flybondi. A empresa, porém, ainda não retornou. Caso responda, a reportagem será atualizada.

Demora na fila de imigração

Os estrangeiros que chegam em Buenos Aires no aeroporto "Aeroparque" também precisam ter paciência. O UOL desembarcou no local por volta das 14h desta terça-feira (25) e ficou aproximadamente uma hora na fila de imigração.