Wesley, do Flamengo, é o melhor lateral sub-23 do Brasil, diz estudo

O CIES Football Observatory realizou um estudo sobre o desempenho de jogadores fora das grandes ligas europeias e elegeu Wesley, do Flamengo, como o melhor lateral sub-23 do Brasil. Além dele, outro brasileiro figura na lista: o lateral Rikelme, ex-Cuiabá e atualmente no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes,

Top performing non-European-based U2?3? full/wing backs as per @CIES_Football Performance Index