Corinthians fica mais perto de vaga na Libertadores com tropeço do Cruzeiro

O Corinthians agradeceu e viu aumentar suas probabilidades de classificação para a Libertadores com o empate entre Cruzeiro e Grêmio, na noite da última quarta (27). O cálculo é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

O que aconteceu

O Corinthians pulou para 36,8% de probabilidade de ficar com a sétima vaga via Brasileirão para o torneio continental. A equipe chegou para a 35ª rodada com 16,7%.

O clube do Parque São Jorge tem chances maiores que Cruzeiro e Bahia mesmo estando atrás na tabela — os três aparecem colados. A probabilidade da Raposa caiu para 27%, enquanto a do Bahia está em 32,7%.