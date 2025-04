Neymar, o protagonista

Agora sim, em podcast, vemos Neymar como ator principal. O pai, bem entendido



Neymar, o filho, sejamos justos, no período em que vestiu a camisa do Santos foi protagonista, em parceria com Paulo Henrique Ganso, do tricampeonato santista na Libertadores, em 2011.

Na escandalosa transação que o levou ao Barcelona, conscientemente, virou coadjuvante de Lionel Messi.

Cansou-se do papel secundário, mesmo que brilhante, e buscou em Paris, no PSG, o de ator principal.