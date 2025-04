Vasco amarga apenas 38,5% de aproveitamento contra times de Série A em 2025

O Vasco, atualmente, ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos nas cinco primeiras rodadas. O Cruzmaltino acumula dois triunfos, um empate e outra duas derrotas nesta reta inicial do torneio. Desde o início da temporada, inclusive, o time carioca amarga um aproveitamento ruim contra equipes da elite do futebol nacional.

Em 13 duelos diante de equipes da Série A do Brasileirão nesta temporada, o Gigante da Colina soma quatro vitórias, três empates e seis derrotas. O aproveitamento, portanto, é de 38,5%. Além do Campeonato Brasileiro, vale destacar que o Vasco deixou o Cariocão na semifinal após duas derrotas para o Flamengo e na Copa do Brasil continua vivo, ao eliminar o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu nas rodadas iniciais.

Apesar de, em média, marcar um gol por jogo, com 13 bolas na rede, o sistema defensivo do Cruzmaltino contra adversários da elite não é dos melhores. No total, a equipe agora comandada por Fábio Carille sofreu 17 gols, o que resulta em cerca de 1,3 gols cedidos por confronto.