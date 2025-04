Não foi Davi Lucca: o que se sabe sobre Neymar 'escalando' o Santos

Musetti: Não foi o Davi Lucca que mexeu no celular do pai

Teoricamente, o Neymar recebeu 11 jogadores e sugeriu alterações. A minha teoria é que ele estava editando a escalação no Instagram, onde tem as ferramentas de edição. Ele editou o time dele e, em vez de salvar, publicou.

E, aliás, a legenda da publicação — que eu vi — era "João Schmidt". Então, certamente, a última mudança que ele fez foi colocar o João Schmidt no meio. Ele muda o esquema. O Luizão está no lugar do Léo Godoy, o Gil no lugar do Basso. O que surpreende é o Souza, que não está treinando e não foi uma sugestão do Neymar.

Pode ser o Neymar conversando com um primo, com o César Sampaio, com um amigo dele. [...] Não foi o Davi Lucca, que está em Barcelona, não está com o Neymar hoje.

Lucas Musetti

