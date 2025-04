Milan atropela a Inter de Milão e avança à final da Copa da Itália

A Inter de Milão volta a campo neste domingo, quando receberá a Roma, às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Por sua vez, o Milan joga no mesmo dia, mas um pouco mais cedo. Às 7h30, a equipe visitará o Venezia, também pela Serie A.

Como foi o jogo

Com nove minutos, a Inter realizou sua primeira chegada perigosa. Darmian recebeu do lado direito, invadiu a área e chutou rasteiro. A bola passou rente a trave e foi para fora. Aos 20, Dimarco recebeu em profundidade do lado esquerdo e finalizou forte. A bola explodiu no travessão do goleiro Maignan.

Aos 33, a Inter de Milão voltou a ter uma ótima chance, desta vez com Lautaro Martínez, que chutou por cima. Porém, aos 36, o Milan respondeu de forma certeira. Após troca de passes, Jiménez cruzou e Jovic cabeceou livre para abrir o placar.

No início do segundo tempo, o Milan ampliou. Aos cinco minutos, após bate e rebate na área, a bola sobrou para Jovic, que marcou mais uma vez e fez o segundo do Milan.

Aos 18, a Inter de Milão parou em uma defesa espetacular de Maignan. De Vrij surgiu sozinho no escanteio e acertou belo cabeceio, mas o goleiro francês conseguiu a intervenção a queima-roupa.