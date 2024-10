Botafogo amplia chance de título; Corinthians passa de 60% de risco de cair

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e as chances de título e de Libertadores e o risco de queda têm novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

O Botafogo continuou com maior chance de título, com um salto percentual. A diferença para o Palmeiras agora é de três pontos, após a vitória sobre o Athletico.

Ao mesmo tempo, a chance do Palmeiras caiu depois do empate com o Red Bull Bragantino.