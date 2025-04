Calleri passa por cirurgia no joelho e começa recuperação no São Paulo nos próximos dias

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, passou por cirurgia nesta quarta-feira para correção da ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com o boletim divulgado pelo Tricolor paulista, o procedimento foi bem sucedido e o jogador argentino deverá receber alta hospitalar nos próximos dias, quando iniciará a fisioterapia no REFFIS Plus, no CT da Barra Funda.

Calleri sofreu a lesão durante o duelo com o Botafogo, no dia 16 de abril, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante saiu com fortes dores do jogo que terminou com um empate por 2 a 2. No dia seguinte, passou por exames detalhados e teve o problema detectado.