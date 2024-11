Cruzeiro e Grêmio fazem golaços, mas só empatam; rivais agradecem

Cruzeiro e Grêmio até fizeram um jogo de trocação e marcado por golaços, mas ficaram no 1 a 1 dentro do Mineirão e não conseguiram mudar suas situações no Campeonato Brasileiro. Braithwaite e Matheus Pereira balançaram as redes no embate, ocorrido nesta quarta-feira (27) e que acabou visto com bons olhos pelos concorrentes na tabela.

Com o resultado, os mineiros foram aos 48 pontos e seguem com risco de perder a vaga no G7. O Bahia e o Corinthians, que aparecem logo depois na classificação, somam 47 pontos cada.

Os gaúchos, por outro lado, continuam ameaçados de rebaixamento: o time de Renato Gaúcho chegou aos 41 pontos, apenas três à frente do Criciúma, que abre o Z4 — o tropeço, portanto, é bom para concorrentes como Fluminense, Athletico, Juventude e Vitória.