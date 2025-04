Fim da prorrogação e mais: Uefa estuda mudanças para próxima Champions

A Uefa estuda promover três mudanças na Champions League já na próxima temporada. A informação é do jornal Bild, da Alemanha.

Quais as mudanças estudadas?

Fim da prorrogação. A ideia é diminuir a sobrecarga sobre os jogadores. Em caso de empate nos duelos de mata-mata, os jogos irão direto para os pênaltis, assim como é na Libertadores, por exemplo.

Times com melhores campanhas decidem em casa. A segunda ideia é permitir que os times que forem melhores na primeira fase tenham a "vantagem" de decidirem sempre em casa os jogos no mata-mata. O atual regulamento só prevê o benefício nas oitavas de final. A proposta ganhou força após reclamação do Arsenal — terceiro melhor na fase inicial deste ano, os Gunners decidiram fora contra o Real e também jogarão como visitantes no jogo da volta contra o PSG.