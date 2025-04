'Francisco, que jogador!': AFA faz uma das mais lindas homenagens ao papa

Pode ser que você acredite ou não. Mas é verdade. Este celeiro de talentos deu um papa ao mundo. E toda vez que comemorarmos um gol para o céu, faremos isso com honra. Porque agora também teremos lá em cima o 'Papa de Bajo Flores'

Papa pé-quente

O papa virou pé quente e trouxe alegrias ao futebol argentino durante sua trajetória. Foi com ele no Vaticano que a seleção, enfim, encerrou o jejum de títulos da Copa do Mundo, em 2022. Os hermanos não levantavam a taça desde 1986, no México.

Francisco abençoou a camisa da Argentina um dia antes da final da Copa do Mundo do Qatar, contra a França. O time de Messi conquistou o troféu após empate de 3 a 3 no tempo normal e vitória de 4 a 2 nos pênaltis.

Um dia depois do título, o prefeito emérito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Leonardo Sandri, afirmou que o papa Francisco estava "muito feliz" que a seleção da Argentina havia conquistado o trimundial.