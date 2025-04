Real Madrid domina Getafe fora, vence e continua busca ao líder Barcelona

Como foi o jogo

O Real Madrid abriu o placar, ficou próximo de ampliar e dominou o primeiro tempo. Na primeira etapa, os visitantes, comandados por Ancelotti, chegaram a 69% de posse de bola e dez finalizações contra o gol do Getafe, com mais do dobro de passes trocados. As melhores chances foram criadas com participações de Viní Junior.

Classificação e jogos La Liga

Na segunda etapa, o ritmo do Real diminuiu, mas a equipe manteve a vitória. Apesar dos visitantes terem assegurado o placar positivo, deixou o Getafe chegar em mais oportunidades e buscar o empate, ainda que não tenha oferecido perigo ao gol do Real Madrid. Courtois trabalhou em poucas finalizações dos donos da casa.

Gols e destaques

Arda Guler abriu o placar! Após contra-ataque desenvolvido por Vinícius Junior, Brahim finalizou para boa defesa do goleiro Soria. O jovem atacante conseguiu a sobra e chutou forte de fora da área. O paredão do Getafe ainda bateu na bola, mas não evitou o tento, aos 21 minutos.

Djené evitou o segundo do Real. Endrick recebeu belo lançamento e tabelou com Viní Junior, para finalizar e Soria fazer pequeno desvio. A bola rolava para dentro do gol, mas o lateral do Getafe tirou quase em cima da linha.