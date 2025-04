Torcedores protestantes ironizam morte de Francisco: 'Nenhum Papa de Roma'

Torcedores de uma organizada do Rangers, da Escócia, picharam um muro da cidade de Glasgow com uma mensagem que ironizava a morte do Papa Francisco.

O que aconteceu

"Nenhum papa de Roma. Papa Francisco está morto", diz a mensagem, pintada num muro com as cores do Rangers (vermelho, azul e branco), clube de raízes protestantes. O grafite foi desenhado por ultras da organizada Union Bears poucas horas após o anúncio da morte do papa Francisco, segundo o jornal italiano Il Giornale.

O Celtic, time católico e rival do Rangers, não demorou a responder e cobriu o muro com uma provocação ao adversário: "Sem bandeiras nem tambores. Vão buscá-los no Vaticano". A mensagem faz referência aos materiais do Rangers roubados pela torcida do Celtic.