Palmeiras monta plano especial para jogar em estádio 'mais alto' da Liberta

Hoje, Abel Ferreira comandará um treino nas instalações do The Strongest, um dos principais rivais do Bolívar. O objetivo é "experimentar" as variações da bola, que muda de velocidade diante da altitude.

O clube também monitora frequentemente a saturação de oxigênio dos jogadores. O objetivo é identificar quem tem maior dificuldade de adaptação diante das novas condições.

Com os dados em mãos, é possível "corrigir" alguns sintomas por meio de medicamentos, alimentação e hidratação. Mesmo assim, mudanças no time titular alviverde não estão descartadas.

O jogo de amanhã pode encaminhar a classificação do Palmeiras às oitavas de final. O time venceu seus dois primeiros jogos e, com seis pontos, lidera o Grupo G à frente justamente do Bolívar, que soma três. Cerro Porteño, também com três, e Sporting Cristal, ainda zerado, completam a chave.

