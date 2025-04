'Experiência mágica', diz levantadora do Flu que jogou Superliga grávida

Pri Heldes, levantadora do Fluminense, em ação na Superliga Imagem: Mailson Santana/Fluminense

"Comecei a jogar vôlei com 11 anos e estou com 33. Só dei continuidade ao que eu já faço, o meu corpo já está acostumado a fazer tudo o que eu continuei fazendo após descobrir a gestação. Foi tudo muito natural, mas tive algumas restrições médicas. Eu não podia cair com a barriga no chão, por exemplo. Esse movimento eu consigo controlar. Se eu percebesse que eu não ia conseguir pegar aquela bola, que precisaria me jogar no chão, ponto do adversário. Não ia cair de barriga", esclareceu.

Mas a nova realidade não se tornou um obstáculo para a levantadora. Pelo contrário. Ela conta que até conseguiu aprimorar alguns fundamentos e realizar novos movimentos para evitar algo que não pudesse executar. O vôlei sempre esteve presente na rotina de Pri e, por isso, ela explica que continuar jogando mesmo na gestação não foi algo extraordinário.

"Com o tempo que eu tenho no vôlei, consegui adaptar movimento. Comecei a criar outras técnicas. Até brinco com as meninas no time que a minha leitura na defesa até melhorou. Eu tocava muito mais nas bolas, conseguia chegar sem precisar cair porque já sabia que esse movimento eu não poderia fazer", comentou.

O que ela [médica] me passou foi que se eu sentisse algum desconforto, tinha de interromper na hora, e isso não aconteceu. Algumas restrições de alimentação, mas é de toda gestante. Chegou o momento que precisei de alguns ajustes na academia, mudar alguns exercícios. Houve um período em que precisei de mais descanso. Sentávamos, conversávamos: 'preciso de algum ajuste para conseguir chegar no final da semana e jogar bem'. Isso tudo foi feito.

Chá de bebê feito pela torcida

O vôlei permite uma relação mais próxima entre elenco e torcida, e a jogadora revela que ganhou um chá de bebê dos tricolores. O evento foi no Hebraica, casa do Fluminense nesta temporada da Superliga, após o duelo com o Maringá.