Fluminense e Criciúma param na trave, empatam e agonizam na luta contra Z4

O Fluminense tem duas preocupações para o próximo jogo. Ganso deixou a partida com dores na lombar, e Keno foi substituído após incômodo na parte posterior da coxa direita.

Classificação e jogos Brasileirão

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (1°), quando visita o Athletico, às 18h30 (de Brasília), em mais um confronto direto contra o Z4. Um dia antes, o Criciúma recebe o Corinthians, às 19h30. Os dois jogos são válidos pela 36ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Fluminense ditou o ritmo do primeiro tempo, mas irritou a torcida. Em casa, o time carioca criou as principais chances nos primeiros 45 minutos, mas nada foi suficiente para furar o bloqueio do Criciúma. A demora nas trocas de passes deixou a torcida irritada. Ganso, que sentiu um problema na lombar, deixou o jogo substituído por Renato Augusto. A decisão de Mano não agradou os torcedores, que vaiaram. Postado para o contra-ataque, o Criciúma não conseguiu tramar boas jogadas e mal assustou Fábio.

O segundo tempo foi tenso e teve traves salvadoras de lado a lado. O Fluminense seguiu controlando a posse de bola e sendo mais presente no campo de ataque. Entretanto, mais solto, o Criciúma foi mais objetivo nas suas jogadas e ficou muito perto do gol da vitória, mas Felipe Vizeu parou duas vezes na trave e no goleiro Fábio. O Flu partiu para o abafa nos acréscimos, mas, assim como o rival, parou no poste e frustrou a sua torcida, que vaiou o time após o apito final.

Lances importantes e gols

Dudu salva o Criciúma! Keno recebeu cruzamento rasteiro e apareceu livre na esquerda. O atacante chegou finalizando de primeira, e a bola tinha endereço. Dudu colocou o corpo na frente e evitou o tento próximo à linha.