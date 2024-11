Tuma pede polícia reforçada, e Gaviões quer adiar votação de impeachment

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr, pediu reforço policial para o início da votação do pedido de impeachment de Augusto Melo, marcada para quinta-feira (28) —a Gaviões da Fiel, por outro lado, quer adiar o evento. Na manhã desta terça (26), muros do Parque São Jorge apareceram pichados contra uma eventual saída do dirigente.

O que aconteceu

Tuma informou que está "adotando todas as medidas cabíveis" para reforçar a segurança do Parque São Jorge horas antes do evento, previsto para começar às 18h (de Brasília).

Ele disse ter entrado em contato com pelo menos três autoridades: o Secretário da Segurança Pública de São Paulo, o Comandante Geral da Polícia Militar e o Delegado Geral de Polícia.