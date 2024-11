Daronco xinga torcedor após ser chamado de 'ladrão': 'Vai tomar no c*'

O árbitro Anderson Daronco rebateu uma provocação de um torcedor do Fortaleza com um palavrão antes do jogo da equipe cearense contra o Flamengo, nesta terça-feira (26), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O momento aconteceu antes do aquecimento das equipes. Daronco passava com o time de arbitragem pelo gramado da Arena Castelão, quando o torcedor, que estava em um setor destinado à torcida do Fortaleza, gritou em sua direção: "vai roubar hoje não, ladrão".

Daronco xingou: "vai tomar no teu cu". O árbitro, então, se dirigiu ao túnel que dá acesso aos vestiários da Arena Castelão.