Corinthians pode se classificar à Copa do Brasil mesmo sem Libertadores

O regulamento da Copa do Brasil prevê que os oito times que se classificarem à Libertadores e o melhor classificado do Brasileiro que não esteja na Libertadores entrem direto na terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG terá vaga na próxima Libertadores e vaga direta no torneio nacional.

Se o Botafogo (vice-líder do Brasileiro) conquistar a Libertadores, o G7 vai virar G8, todos classificados à Libertadores e à 3ª fase da Copa do Brasil. Desta forma, o nono colocado do Brasileiro (atual posição do Corinthians) conquistaria vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil.

Outra possibilidade para o Corinthians é se o Galo vencer a Libertadores e ficar entre os oito primeiros na tabela do Brasileirão. No momento, o clube mineiro é o 10º colocado, com 44 pontos, três a menos do que o Bahia.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Criciúma, sábado (30), fora de casa.

São 92 vagas na Copa do Brasil, 80 por estaduais e 12 distribuídas em outras competições. Das 12, nove são destinadas aos classificados à Libertadores — caso todas vagas não sejam preenchidas, as sobras ficam pelo Brasileirão. Os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B também vão à 3ª fase do torneio.