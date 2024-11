População inteira de cidade de estreante na Série A cabe no Maracanã

Promovido à Série A do Brasileirão pela primeira vez na história no último domingo (24), o Mirassol tem sede na cidade homônima com população que caberia, inteira, em três estádios da elite nacional: Maracanã, Morumbis e Arena Castelão.

Casa cheia fora de casa?

Os habitantes de Mirassol podem até promover uma invasão nos três estádios — mesmo assim, não vão lota-los. A cidade do interior de São Paulo, segundo censo do IBGE em 2022, tem 63.337 habitantes.

O número é consideravelmente inferior à capacidade do Maracanã, que é de 78.838 torcedores. Os munícipes também não enchem totalmente as capacidades máximas do Morumbis (66.795) e da Arena Castelão (63.903).