Mirassol sobe para Série A após investimento alto do 'presidente prefeito'

O Mirassol estará na elite do Campeonato Brasileiro em 2025, e o Leão tem um "presidente prefeito" que está na direção do clube há 30 anos.

Mirassol na A

Edson Antonio Ermenegildo se reelegeu prefeito de Mirassol nas últimas eleições e, recentemente, viu seu time do coração mudar de patamar.

O Mirassol ficou com 20% dos direitos econômicos de Luiz Araújo quando cedeu o atacante para o São Paulo, ainda na base. Esse percentual rendeu R$ 7,7 milhões na venda do atleta do Tricolor para o Lille, em 2017.