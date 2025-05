Cleber Xavier quer 'libertar' Santos de esquemas táticos

Cleber Xavier ainda teve pouco contato com o elenco. Ele desembarcou na Vila Belmiro na última terça-feira e já estreia nesta quinta, contra o CRB, pela Copa do Brasil. Mesmo com apenas dois treinos, ele já tentou introduzir algumas ideias.

"Estudamos o elenco, tem contexto e momento. Trabalhamos de duas formas, organizando defesa e ataque. Conversei com os jogadores. Gosto de pensar jogo a jogo. Tenho ideia específica para esse jogo. Jogo em casa, de fazer resultado positivo em um mata-mata. Vamos conduzir conforme o resultado de agora", contou.

"Temos que pressionar por estar em casa. Trabalhamos como atacar, como organizar movimentos ofensivos de uma equipe que estudamos, que está bem na Série B e conheço muito bem o treinador. Vamos organizar conexões em cima do que pensamos para o jogo", acrescentou.

O novo treinador, aliás, pretende aproveitar bem os Meninos da Vila neste seu ciclo no Santos. Ele tem experiência dirigindo as categorias de base do Grêmio e do Internacional. Para lapidar os jovens santistas, o profissional de 61 anos conta com a ajuda dos atletas mais experientes.

"Eu vim da base, trabalhei oito anos no Inter desde 1988, mais oito no Grêmio. Fazia essa relação base-profissional e foi assim na seleção. Vários clubes têm essa característica, o Santos é muito forte nisso. De 33 jogadores, 13 foram feitos no Santos. Do grupo atual, três ainda são da base e vamos aproximar. É dar confiança, desenvolver em aspectos defensivos e ofensivos, ampliar repertório como atleta. Pedi aos mais experientes que cuidem dos meninos. Jogadores dominam bem a função e podem encostar em quem trabalha nessa função para ajudar a comissão técnica a desenvolver. Vou ver jogos da base, conversar com as comissões técnicas e vamos desenvolver mais", finalizou.

O Santos recebe o CRB a partir das 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.