Decisivo, Héctor Hernández valoriza chance com Dorival e se diz mais confiante após adaptação

"Foi um período que não foi fácil, mas tive a certeza de que meu momento chegaria, cedo ou tarde. Com Ramón e Emiliano também estava tendo minutos. Hoje, Dorival me deu a oportunidade de jogar como titular, me deu a confiança, falou comigo", complementou.

A adaptação de Héctor Hernández ao Corinthians, como mencionada pelo próprio centroavante, foi complexa. Ele foi anunciado em agosto do ano passado, mas enfrentava a concorrência de Yuri Alberto na posição. Além disso, sua chegada aconteceu na mesma janela da contratação de Memphis Depay.

Com isso, Héctor Hernández disputou pouquíssimos jogos com a camisa alvinegra na temporada passada. Ao todo, foram cinco partidas, sendo duas como titular, e nenhum gol marcado. Neste 2025, entretanto, o espanhol já soma 13 embates, com duas bolas na rede e uma assistência.

"A princípio, custei um pouco para me adaptar, isso é certo. Pouco a pouco, fui me encontrando melhor, vendo como os atacantes se movimentavam. Nós, como jogadores, temos que analisar também como nossa equipe e aprender, tentar se adaptar o mais rápido possível. A adaptação agora está sendo muito melhor, e se está vendo. Estou com muito mais confiança, mais inteligente nos movimentos, e mais preparado", destacou o atacante.

Por fim, Héctor também mencionou seus objetivos na atual temporada, mas deixou claro que seu foco é estar à disposição para quando a equipe precisar.

"Meus objetivos? Penso que temos que mirar coletivamente. Os objetivos individuais vêm quando a equipe está bem. Meu objetivo é ajudar, sempre nos momentos que me necessitem. Sei que minha concorrência é muito boa. Todos queremos ser importantes", concluiu o atleta.