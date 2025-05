São Paulo x Fortaleza: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Apesar de não ter perdido recentemente, o São Paulo sabe que precisa vencer com mais regularidade e deixar de vez a sina dos empates para seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, na qual figura em décimo lugar, com oito pontos.

O Fortaleza, por sua vez, está beirando a zona de rebaixamento, mais precisamente em 15º lugar. Nas seis primeiras rodadas o time comandado por Juan Pablo Vojvoda somou uma vitória, três empates e duas derrotas, figurando à frente apenas de Sport, Santos, Grêmio, Atlético-MG e Vitória.