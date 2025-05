Polêmica camisa vermelha já teve versões apoiadas por Janja e filho de Lula

A cor vermelha foi perfeita para isso, mas não só por ser a da oposição. Vermelho é uma cor quente, que significa paixão e energia. E é isso que eu tenho: paixão pelo meu país e energia para lutar.

Juliana Barreto, pedagoga, ao UOL, em novembro de 2022

Algumas lojas se dedicaram a criar versões da camisa vermelha com ícones ou mensagens políticas. Entre elas estavam modelos com a foice e o martelo, símbolos do comunismo, e o punho cerrado (foice e martelo) e do punho cerrado, que representa resistência.

O Partido Comunista Brasileiro de Santa Catarina (PCB-SC) também apostou, em 2022, na venda da camisa "comunistas no Hexa". O modelo era vinho e trazia a palavra "antifa" (abreviação de antifascista), além de homenagear Leônidas, o "Diamante Negro". Ele foi ídolo do São Paulo e artilheiro da seleção brasileira nos anos 30 e 40, além de ser tido como simpatizante do comunismo brasileiro por movimentos de esquerda.

Hoje é Dia do Futebol, um esporte maravilhoso que desperta não só a paixão por nossos times, mas também a união de que o Brasil tanto precisa. #diadofutebol @ricardostuckert pic.twitter.com/Dhf79bE1Y2 -- Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 19, 2022

Janja já adotou uma versão mais discreta da camisa. Ela vestiu uma canarinho com estrela vermelha para torcer pela Seleção Brasileira em julho de 2022, durante a campanha do atual presidente Lula. A primeira-dama falou em união do Brasil com a peça que incorporava o vermelho ao tradicional verde e amarelo.