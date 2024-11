Tudo novo em 2 minutos: os acessos loucos de Mirassol, Sport e Ceará

20h11: Novorizontino e Ceará perdem boas chances. Os dois visitantes tiveram oportunidades claras para tirar o zero do placar contra Goiás e Guarani, mas ficaram no quase.

Inacreditável o gol que o Neto Pessoa do Novorizontino perdeu contra o Goiás.



Só dá Novorizontino, a bola pune pic.twitter.com/01AKai33Zk -- Gyan Costa (@gyancoosta) November 24, 2024

20h14: Gol anulado do Ceará. O time de Léo Condé até balançou as redes com Talisson, que aproveitou rebote em cabeçada de Erick Pulga e saiu para o abraço. O problema é que a arbitragem anotou impedimento do atacante.

20h15: Gol do Goiás. A angústia do Ceará durou um minuto porque Paulo Baya, do Goiás, apareceu: o meia aproveitou rebatida da zaga e, da entrada da área, superou Jordi com um chute forte. Neste momento, o Novorizontino foi ultrapassado pelo Ceará. O acesso, portanto, mudou e ficou com Mirassol, Sport e Ceará.

Goiás 1x0 Novorizontino



⚽️ Paulo Baya



🏆 Série B | última rodada



pic.twitter.com/54CFrxHje4 -- Diário de torcedor (@DiarioGolsBanco) November 24, 2024

20h16: Pênalti perdido do Sport. Barletta poderia liquidar a fatura na Ilha do Retiro, mas desperdiçou um pênalti: ele cobrou mal sua penalidade e viu Brazão espalmar.