Clássico em Barueri, decisão e sequência em casa: veja agenda do Palmeiras do mês de maio

No dia 18 (domingo), o Palmeiras retorna o foco à nona rodada do Brasileiro e enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), às 18h30. Na sequência, o Alviverde terá sequência de três jogos no Allianz Parque por três competições diferentes. No dia 22 enfrenta o Ceará decidindo vaga nas oitavas da Copa do Brasil, às 19h30. O Verdão tem vantagem de 1 a 0 na ida.

No dia 25 (domingo), recebe o Flamengo, às 16 horas. Para fechar a sequência como mandante, duela com o Sporting Cristal, no dia 28, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Por fim, para fechar o mês, o Verdão vai até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro, no dia 31 (sábado), pela 11ª rodada do Brasileirão, às 18h30.

Veja os jogos do Palmeiras de maio: