Mano Gringo: Americano quer mudar de país para ficar perto do Corinthians

Dorien Rowe vive em Miami, cresceu com referências do basquete e do futebol americano, mas despertou sua paixão no esporte ao conhecer o Corinthians. Aos 36 anos, o "Meu Mano Gringo" — como é chamado nas redes sociais — se declara ao clube brasileiro, visita a Neo Química Arena sempre que pode e tem planos de morar no bairro de Itaquera no próximo ano.

Eu comecei a torcer pelo Corinthians por causa da chegada do Ronaldo Fenômeno. Eu sou muito fã dele. Mas foi realmente a torcida [que me cativou]. Eu fiquei apaixonado por essa torcida, pela paixão deles, o jeito que eles cantam nos jogos, torcem... Eu realmente me identifiquei com a torcida. Eu acho que foi por isso que continuei sendo corintiano.

Dorien Rowe, torcedor do Corinthians

No último domingo (24), Dorien acompanhou o Corinthians in loco na vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Este é um compromisso firmado em todas as viagens que o gringo faz ao país. Em anos anteriores, ele viu de perto as Brabas serem campeãs paulistas e vários jogos do masculino.